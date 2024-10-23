Малкину предрекли место в Зале славы НХЛ

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Роман Канцеров в интервью Legalbet заявил, что следит за успехами форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в НХЛ.

По его словам, Малкин является настоящей легендой магнитогорского хоккея.

«Он должен войти в Зал славы НХЛ наравне с Дацюком, стать одним из великих. Он это уже заслужил. Овечкин и Малкин — две легенды НХЛ. Хотелось бы выйти с ним на лед в составе «Металлурга», — заявил Канцеров.

В ночь на 17 октября «Питтсбург» переиграл «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 6:5, победный гол оформил Сидни Кросби с передачи Малкина.

Для Малкина это очко стало 41-м в овертаймах, по этому показателю он опередил Овечкина, но все еще уступает Кросби, у которого 45 баллов. Всего в матче Малкин набрал четыре очка — отдал три результативные передачи и забросил шайбу, которая стала для него 500-й в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин остался без очков в матче НХЛ.