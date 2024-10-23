«Глумишься над тренером, мочишь клуб»: названа причина отказа «Спартака» Мостовому

Журналист и блогер Михаил Борзыкин в своем Telegram-канале высказался о том, что московский «Спартак» отказал бывшему футболисту сборной России Александру Мостовому в стажировке, отметив, что из-за высказываний экс-игрока этого можно было ожидать.

«Окружение, которого нет, в теории могло бы попытаться объяснить легенде причинно-следственные связи. Например, когда ты глумишься над тренером, мочишь клуб по любому поводу, рано или поздно тебе в чем-то откажут», — написал Борзыкин.

О том, что «Спартак» отменил стажировку Мостового, 21 октября сообщил начальник отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников.

Мостовой 4 октября попал в больницу из-за камней в почках. Он перенес несколько операций, его уже выписали.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года РФС объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке».

Ранее руководство «Спартака» обвинили в свинстве.