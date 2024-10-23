Миранчук сразится с Месси

«Атланта Юнайтед» одержала победу над командой «Клеб де Фут Монреаль» в матче, который дает право сыграть в плей-офф МЛС.

Встреча состоялась на стадионе «Сапуто» в Монреале». В основное время команды не смогли выявить победителя, на табло горел счет 2:2. «Атланта» повела в счете благодаря голам Брукса Леннона и Стиана Грегерсена, однако следом Хосеф Мартинес оформил дубль. Команды выявляли победителя в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались игроки «Атланты».

Российский полузащитник Алексей Миранчук, который пополнил состав «Атланты» в летнее трансферное окно, перейдя из итальянской «Аталанты», в этом поединке записал на свой счет результативную передачу — он помог отличиться Грегерсену. Также российский футболист реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

В первом раунде плей-офф «Аиланта» сыграет с «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. Клуб досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС. Игра состоится 26 октября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 3:30 по московскому времени.

Ранее американский журналист рассказал, есть ли в США негатив к Миранчуку из-за гражданства.