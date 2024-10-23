Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны результаты матчей игрового дня третьего тура Лиги чемпионов

Стали известны результаты первого игрового дня третьего тура Лиги чемпионов

close
Depositphotos

Стали известны результаты первого игрового дня третьего тура Лиги чемпионов.

Разгромные победы одержали испанский «Реал» и французский «Монако». Мадридский клуб оказался сильнее «Боруссии» из Дортмунда со счетом 5:2, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Команда Александра Головина обыграла «Црвену Звезду» — 5:1, «Газета.Ru» также провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обыграть соперника в своих матчах удалось итальянскому «Милану», английским «Арсеналу» и «Астон Вилле», испанской «Жироне», немецкому «Штуттгарту» и португальскому «Спортингу». «Милан» обыграл бельгийский «Брюгге» (3:1), «Арсенал» был сильнее украинского «Шахтера» (1:0), «Астон Вилла» выиграла у итальянской «Болоньи» (2:0), «Штуттгарт» неожиданно переиграл итальянский «Ювентус» (1:0), а «Спортинг» разобрался с австрийским «Штурмом» (2:0).

Еще одна встреча завершились вничью. Французский «ПСЖ» и нидерландский ПСВ разделили очки — 1:1.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее чемпион Европы стал тренером сборной Италии.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами