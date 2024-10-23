Стали известны результаты матчей игрового дня третьего тура Лиги чемпионов

Стали известны результаты первого игрового дня третьего тура Лиги чемпионов.

Разгромные победы одержали испанский «Реал» и французский «Монако». Мадридский клуб оказался сильнее «Боруссии» из Дортмунда со счетом 5:2, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Команда Александра Головина обыграла «Црвену Звезду» — 5:1, «Газета.Ru» также провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обыграть соперника в своих матчах удалось итальянскому «Милану», английским «Арсеналу» и «Астон Вилле», испанской «Жироне», немецкому «Штуттгарту» и португальскому «Спортингу». «Милан» обыграл бельгийский «Брюгге» (3:1), «Арсенал» был сильнее украинского «Шахтера» (1:0), «Астон Вилла» выиграла у итальянской «Болоньи» (2:0), «Штуттгарт» неожиданно переиграл итальянский «Ювентус» (1:0), а «Спортинг» разобрался с австрийским «Штурмом» (2:0).

Еще одна встреча завершились вничью. Французский «ПСЖ» и нидерландский ПСВ разделили очки — 1:1.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее чемпион Европы стал тренером сборной Италии.