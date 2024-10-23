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В «Краснодаре» объяснили, почему идут на первом месте в РПЛ

Защитник «Краснодара» Коста объяснил лидерство команды в РПЛ единством

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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник «Краснодара» Диего Коста в интервью Legalbet заявил после победы над «Спартаком» в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги, что в данный момент в его клубе сложилась потрясающая атмосфера.

«Главная сила нашей команды — это единство, которое присутствует в коллективе. Нам всем сейчас нужно концентрироваться на целях клуба и продолжать работать, чтобы достигнуть успеха», — заявил Коста.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на восьмой минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

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