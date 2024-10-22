Звездный новичок ЦСКА сделал первое результативное действие за клуб

Московский ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в этой встрече забил малийский нападающий ЦСКА Секу Койта с передачи хавбека Миралема Пьянича.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

ЦСКА выиграл группу C, набрав 14 очков за шесть проведенных встреч и отправится в верхнюю сетку плей-офф Кубка страны. «Ахмат» идет вторым, у них в активе девять баллов. Однако, столько же имеет «Краснодар», который проведет свой заключительный матч против «Пари НН» 23 октября. Эти команды и решат, кто из пары «Краснодара» и «Ахмата» отправится вместе с ЦСКА в верхнюю сетку, а кто — в нижнюю.

Контракт с 34-летним Пьяничем был подписан армейцами на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка России.