Победитель US Open завершил карьеру

Экс‑третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим завершил профессиональную карьеру.

Последним матчем в карьере 31-летнего спортсмена стала встреча с итальянцем Лучано Дардери в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу теннисиста из Италии. За время поединка Тим 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт из пяти. На счету Дардери шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-поинта из пяти.

Во втором круге турнира в Вене Дардери сыграет с победителем пары Кей Нисикори (Япония) / Джек Дрейпер (Великобритания).

За свою карьеру Тим сумел добраться до третьей строчки мирового рейтинга в 2020 году. Тогда же он выиграл свой единственный турнир Большого шлема — US Open. Тим также дважды принимал участие в финалах «Ролан Гаррос» и один раз в решающем матче на Australian Open. Тиму удалось выиграть 17 турниров ATP.

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