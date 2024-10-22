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Российский вратарь назвал хоккеиста с самым хлестким броском

Голкипер «Нефтехимика» Долганов: у нападающего Бурдасова самый хлесткий бросок

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ХК «Барыс»

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов заявил, что самым хлестким броском в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) обладает игрок астанинского «Барыса» Антон Бурдасов. Его слова передает Legalbet.

«Я не так много времени провел в КХЛ, чтобы почувствовать бросок каждого хоккеиста. Назову одну фамилию, у кого хороший, хлесткий бросок с кистей. Наверное, это Бурдасов», — сказал Долганов.

В текущем сезоне КХЛ Бурдасов в 17 играх текущего чемпионата КХЛ заработал 4 (2+2) очка.

В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает 12-е место, набрав девять очков, что является худшим результатом среди всех клубов КХЛ.

«Нефтехимик» набрал за 18 матчей 19 баллов и располагается на шестой строчке. Лидирует в Восточной конференции челябинский «Трактор», набрав 28 баллов. На втором месте идет екатеринбургский «Автомобилист», имея в активе 22 очка. Замыкает тройку сильнейших магнитогорский «Металлург» (20).

Ранее хоккеист «Динамо» установил рекорд КХЛ.

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