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Бывший игрок «Авангарда» ответил на вопрос о недостатках команды

Экс-игрок «Авангарда» Терещенков: у команды нет недостатков

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Бывший нападающий омского «Авангарда» Алексей Терещенков прокомментировал результаты команды в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявив, что не видит недостатков, передает Legalbet.

«Нормально все у «Авангарда». Где-то просто надо забивать, но игра нормальная. У «Авангарда» нет недостатков. Нужно терпение, команда строится не за неделю. Нужно работать», — сказал Терещенков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» идет вне зоны плей-офф, занимая десятое место. После 17 матчей сибирский клуб набрал 13 очков. Уфимский «Салават Юлаев», идущий на восьмой строчке, которое дает право сыграть в плей-офф, набрал 16 баллов. Лидирует в Восточной конференции челябинский «Трактор», набрав 28 баллов. Второе место занимает екатеринбургский «Автомобилист» (22).

В следующем матче «Авангард» на своей площадке примет «Трактор». Встреча состоится 23 октября. Команды выйдут на лед в 16:30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер призвал забыть о сбежавшем из КХЛ хоккеисте.

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