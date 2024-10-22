Названы главные проблемы «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что в команде сейчас нет костяка.

«В «Спартаке» пока нет костяка команды, нет стабильности. Не должно быть так, что все 20 футболистов считают себя игроками основы. Когда костяк команды определится, тогда и будет результат», — сказал Гладилин.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» уступил «Краснодару». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

Ранее легенда ЦСКА назвал виновника разгрома «Спартака» в матче с «Краснодаром».