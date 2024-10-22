Экс-игрок «Спартака» предположил, что команда не сыграет основным составом с «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил корреспонденту «Газеты.Ru», что не знает, как разгромное поражение красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» скажется на матче Кубка с махачкалинским «Динамо».

«Я не знаю, какое настроение в «Спартаке». Всегда обидно проигрывать. «Спартак» уже решил задачу по выходу из группы в Кубке России. Думаю, на поле выйдут те, кто меньше получал практики в чемпионате. Может, будет и основной состав. Но в «Спартаке» выкладываются все», — сказал Деменко.

Встреча состоится 22 октября. Команды выйдут на поле в 18:30 по московскому времени.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» разгромно проиграл «Краснодару». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

Ранее в «Краснодаре» рассказали, как настраивались на игру со «Спартаком».