Российского голкипера заменили после четырех пропущенных шайб в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 5:2. Ворота «Тампы» в этом матче защищал российский голкипер Андрей Василевский, однако тренерский штаб команды принял решение заменить вратаря после четырех пропущенных шайб. Василевский отыграл полтора тайма и сделал десять сэйвов, вместо него вышел швед Юнас Юханссон. За оставшееся время он пропустил одну шайбу и сделал четыре сэйва.

В составе победившей команды шайбы забросили Вильям Нюландер, которой оформил дубль, Остон Мэттьюс, Макс Пачиоретти и Мэтт Нис. За «Тампу» забили Ник Пол и Брейден Поинт. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счет одно результативное очко, отдав голевую передачу.

«Тампа» потерпела второе поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ. Хоккеисты «Торонто» выиграли четвертый матч из шести стартовых в новом сезоне регулярного чемпионата.

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