В «Краснодаре» рассказали, как перестали проигрывать

Защитник «Краснодара» Витор Тормена в интервью Legalbet заявил, что после победы над «Спартаком» в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги лидерство его команды в турнирной таблице выглядит абсолютно заслуженно.

По его словам, беспроигрышная серия в чемпионате России стала возможна благодаря командной работе.

«Все в «Краснодаре» работают на максимум своих возможностей. Речь о тех, кто постоянно играет, и тех, кто выходит на поле не так часто. Все мы думаем об одной цели», — заявил Тормена.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

Ранее российского тренера удивил разгром «Спартака» от «Краснодара».