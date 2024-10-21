Тренер «Сьона» двумя слова описал новичка команды Миранчука

Главный тренер швейцарского «Сьона» Дидье Толо назвал российского новичка команды Антона Миранчука талантом, передает «Советский спорт» со ссылкой на Blick.

«Антон — настоящий талант, игрок высокого уровня. Но он не ведёт себя как звезда. Мы еще не видим его полного потенциала. Через три недели, максимум, через месяц мы сможем это сделать», — сказал Толо.

Миранчук, становившийся в составе «Локомотива» и чемпионом страны, и обладателем Кубка России, подписал в начале сентября со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября 28-летний полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). Всего в чемпионате Швейцарии он успел сыграть в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Полузащитник получил в «Сьоне» десятый номер.

Миранчук отметился двумя забитыми мячами в товарищеском матче с »Лозанной». В официальных матчах он провел четыре матча, не отметившись забитыми мячами.

Ранее Миранчуку предсказали переход в более статусную команду.