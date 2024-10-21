Экс-тренер «Спартака»: проигрыш «Краснодару» случился за 45 минут

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что не ожидал увидеть крупного поражения красно-белых в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

По его словам, от столичного клуба ожидалось увидеть более смелую и конкурентную игру.

«Я не предполагал такого исхода и думал, что будет равная и бескомпромиссная игра, где «Спартаку» удастся добыть положительный результат. «Краснодар» шел в лидерах и в принципе, думаю, был готов на ничью, по тактическим соображениям такой результат их устраивал. Но первый тайм сложился так, что результат они себе по сути обеспечили, сумев воспользоваться моментами. «Спартак» проиграл вчистую матч за 45 минут — «Краснодар» был сильнее за счет исполнительского мастерства», — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

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