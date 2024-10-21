Легенда ЦСКА назвал главного фаворита в борьбе за чемпионство

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что крупная победа «Краснодара» в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака» подтверждает чемпионские амбиции в новом сезоне.

По его словам, южане могут улучшить результат прошлого сезона, в котором выиграли серебро.

«Краснодар» и в прошлом году удивлял — понятно, что в этом сезоне он стал сильнее. Кордоба и Сперцян набрали форму — если поначалу они немного раскачивались и не могли показать максимум, то сейчас смотрятся намного лучше. Они вполне способны бороться за победу в чемпионате», — заявил Масалитин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

Ранее легенда ЦСКА назвал виновного в поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром».