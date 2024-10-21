Футболиста «Спартака» упрекнули в неуважении к России

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал поведение легионера московского «Спартака» Эсекьеля Барко, который пнул медицинский чемодан после замены в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «Советский спорт».

«Нужно уважать нашу страну, очень много дозволено стало легионерам. Я плохо могу себе представить, что наши легионеры, после замены могли бы себе позволить пнуть медицинский чемодан», — сказал Семшов, заявив, что считает Барко легионером второго класса.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу «Краснодара». «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

Ранее легенда ЦСКА назвал виновного в поражении «Спартака» от «Краснодара».