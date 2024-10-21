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Карпин отреагировал на выдачу российского гражданства бразильцу из «Зенита»

Карпин о получении Сантосом гражданства России: никак не отношусь к этому

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Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на новость о том, что капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство, передает Metaratings.ru.

Карпин отметил, что пока никак не относится к этой новости

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», обыгравший на выезде московский «Спартак» со счетом 3:0.

В следующем туре «Зенит» сыграет с московским «Локомотивом».

Ранее сообщалось о том, что Дуглас Сантос обязан встать на учет в военкомате.

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