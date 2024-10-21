«Спартаку» посоветовали убрать главного тренера

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичному «Спартаку» стоит задуматься над сменой тренера.

По его словам, Деян Станкович закрепощает игроков красно-белых.

«Игроки «Спартака» закомплексованы. Они не умеют играть персонально, не могут просчитывать игру наперед. Они старались выполнять установку тренера, но и по зонам никто толком сыграть не смог, на перехватах никто не работает. Освободите их от этой работы, дайте другого тренера — и все будет в порядке», — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

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