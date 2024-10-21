В Олимпийском комитете США признали необоснованными обвинения в подкупе судей в фехтовании

В Соединенных Штатах опубликовано решение арбитра Олимпийского и Паралимпийского комитета США по делу американского фехтовальщика Митчелла Сарона. Документ имеет существенное значение в части опровержений обвинений немецкого телеканала ARD и журналиста Хайо Зеппельта против Международной федерации фехтования (FIE) и ее экс-президента Алишера Усманова, отмечают адвокаты российского бизнесмена.

Сообщается, что арбитр отклонил иск по делу о предполагаемых манипуляциях и подкупе судей в мировом фехтовании.

Напомним, в августе общенациональный немецкий телеканал ARD опубликовал видеорепортаж журналиста Хайо Зеппельта, который обвинил Алишера Усманова в том, что бизнесмен, будучи президентом FIE, якобы внедрил в фехтовальный спорт систему, вынуждавшую судей за взятки или под давлением обеспечить победу нужным спортсменам.

Автор сослался на разбирательство по делу Сарона.

Впоследствии Земельный суд Гамбурга признал клеветой прозвучавшие в эфире заявления.

Еще за месяц до выхода репортажа на ARD арбитр Олимпийского и Паралимпийского комитета США (дело № 24060602, решение от 5 июля 2024 года) не смог найти оснований для обвинений в манипуляциях и отклонил их. В репортаже ARD об этом решении упомянуто не было.

В настоящее время опубликовано арбитражное решение по второму делу в США (дело № 24061201, Доддо против USFA и Сарона и др.).

Хотя в своем репортаже ARD и упомянул об этом разбирательстве, он так и не сообщил о его результатах, отмечает адвокат Йоахим Штайнхеефель, представляющий интересы Усманова в области медиа-права.

В решении говорится, что истец «не представил арбитражу никаких доказательств или мотивов для сговора с целью манипулирования результатами спорных поединков». Не было обнаружено доказательств передачи денег или предоставления иных преимуществ. Как отмечено в решении, сам истец признал, что, кроме собственного статистического анализа и фотографий из социальных сетей, у него «нет убедительных доказательств».

«Сразу два решения арбитража в США доказывают, что слухи, распространяемые ARD, являются необоснованными и порочащими Алишера Усманова, Международную федерацию фехтования, действующих спортсменов и судей», — заявил Йоахим Штайнхефель.

Напомним, утверждения ARD были также официально опровергнуты руководством FIE.

Алишер Усманов возглавлял FIE с 2008 года и переизбирался в 2012, 2016, 2021 годах. Бизнесмен добровольно приостановил исполнение обязанностей в начале 2022 года в связи с санкциями ЕС.