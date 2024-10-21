«Он не футболист»: защитнику «Спартака» предложили сменить профессию

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитник столичного «Спартака» Миенти Абена, который в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» допустил две результативные ошибки, занимается не тем делом.

По его словам, футболист красно-белых мог бы попробовать себя в вольной борьбе.

«Абену вообще нельзя допускать к футболу близко. Пускай идет на борцовский ковер и борется там. Он не футболист, он просто борец. Хватал этого бедного Кордобу за трусы, за майку — как можно так в футбол играть? Его надо было сразу выгонять с поля! А у нас судьи либеральные очень, допускают, можно сказать, классическую борьбу на футбольном поле», — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

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