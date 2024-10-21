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«Обвиняют в зависти»: россиянин Бетербиев высказался об украинце Усике

Боксер Бетербиев: не люблю говорить об Усике, меня обвиняют в зависти к нему

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Артур Бетербиев/РИА Новости

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер Артур Бетербиев признался, что ему интересно было бы провести поединок против представителя Украины Александра Усика в рамках первого тяжелого веса. Его слова приводит RT.

«Не люблю высказываться об Александре. Каждый раз, когда делаю это, меня обвиняют в зависти к нему. Хотя такого не испытывал по отношению ни к нему, ни к любому другому боксеру. Усик провел хорошую работу, стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. Он достоин только уважения», — заявил Бетербиев.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив своего соотечественника Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

Украинский боксер после победы над британцем Тайсоном Фьюри 19 мая 2024 года поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN. Реванш между этими спортсменами состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

Ранее Бетербиев не увидел весомых оснований для реванша с Биволом.

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