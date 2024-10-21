«Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за интервью

Начальник отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников рассказал, что академия согласовала с московским «Спартаком» стажировку бывшего футболиста сборной России Александра Мостового, однако потом клуб отказался. Его слова приводит ТАСС.

«Мы попросили «Спартак», чтобы Александру организовали стажировку, но потом «Спартак» отказал в стажировке. Не знаю, как это, по-моему, Александр дал какое-то интервью, после этого «Спартак» отказал. Академия РФС договорилась со «Спартаком», но стажировки не будет», — заявил он.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке».

Ранее стало известно, как проходит обучение Мостового на тренера.