Акинфеев обогнал Месси по количеству матчей за один клуб

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев обошел аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по количеству матчей за один клуб. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

19 октября ЦСКА на выезде обыграл махачкалинский «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Акинфеев вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой, для него этот поединок стал 779-м в карьере за армейцев.

Месси, который покинул «Барселону» летом 2021 года, провел за каталонцев на один матч меньше. Рекордсменом по этому показателю является Райан Гиггз, у которого 963 встречи за «Манчестер Юнайтед».

Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны, победителем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы — 2008 в составе российской национальной команды. Его действующий контракт с армейцами рассчитан до лета 2026 года, он переподписал его после завершения сезона-2023/24, в котором ЦСКА занял шестое место, набрав 48 очков за 30 туров.

Ранее Акинфеев записал видеообращение после победы ЦСКА над «Динамо».