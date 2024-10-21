«Невозможно»: в России оценили шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Бывший игрок петербургского СКА Максим Рыбин признался, что не верит в то, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить снайперский рекорд канадца Уэйна Грецтки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я сразу сказал, что в этом году это (побить рекорд. — Прим. ред.) невозможно. В текущем сезоне 20–25 шайб. Как я это вижу, как мне это кажется, но мне хотелось бы ошибаться. Вижу, 25 голов – это потолок», — заявил он.

Овечкин 20 октября забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра, его отставание в гонке лучших снайперов в истории лиги от легендарного канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 40 шайб.

Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 5:5, а в овертайме сильнее оказался «Вашингтон». Победную шайбу забросил Том Уилсон, его ассистентами выступили Дилан Строум и Джейкоб Чикран. Уилсон отличился также и в основное время.

Ранее Овечкин рассказал о впечатлениях от старта сезона в НХЛ.