Российская теннисистка вернулась в топ-10 лучших

Российская теннисистка Дарья Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации и заняла девятое место. Обновленный список опубликован на официальном сайте организации.

Ранее россиянка занимала 11-ю позицию. 20 октября Касаткина выиграла турнир серии WTA-500 в китайском городе Нинбо, обыграв в финале 17-летнюю соотечественницу Мирру Андрееву. Встреча, которая продолжалась 1 час 54 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:0, 4:6, 6:4. В третьей партии Касаткина отыгралась со счета 0:3.

Касаткина завоевала восьмой титул на турнирах Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде.

Андреева, которая проиграла свой первый финал на уровне WTA, занимает в рейтинге 17-ю строчку. Также в топ-20 лучших находятся россиянки Анна Калинская и Диана Шнайдер, которые занимают 12-е и 16-е места соответственно.

На первое место рейтинга вернулась представительница Белоруссии Арина Соболенко. На втором месте идет польская теннисистка Ига Свентек, замыкает тройку лучших американка Кори Гауфф.

Ранее Касаткина назвала Андрееву занозой в заднице.