Американский журналист рассказал, есть ли в США негатив к Миранчуку из-за гражданства

Американский журналист Pro Soccer USA Чарльз Боэм заявил, что к футболисту «Атланты» Алексею Миранчуку нет негатива в США из-за его российского гражданства, передает Sport24.

«Я не видел никаких негатива в адрес Миранчука. Большинство американцев привыкли к разнообразию. Фанаты футбола приветствуют, когда в МЛС и другие лиги приезжают игроки и тренеры со всего мира», — сказал Боэм.

Официально о трансфере российского полузащитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее американский журналист призвал не сравнивать Миранчука с Лионелем Месси.