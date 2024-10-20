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Африканская сборная хочет провести матч с Россией

Сборная Анголы хочет провести матч с Россией в 2025 году

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Максим Богодвид/РИА Новости

Государственный секретарь по делам спорта Анголы Паоло Родригес да Силва рассказал, что национальная сборная может провести матч с Россией в 2025 году, передает «Спорт-Экспресс».

«Игра с Россией возможна. Думаю, мы найдем правильный момент для игры в даты ФИФА в 2025 году. Мы готовы сыграть как в Анголе, так и в России», — заявил да Силва.

Сбор национальной российской команды стартовал 7 октября, в подмосковном Новогорске, и уже завершился. При этом у подопечных Валерия Карпина не было соперника по товарищескому матчу, поэтому никаких игр проведено не было. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.

Была возможность сыграть со сборной Пакистана, однако медиаменеджер национальной команды Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана, матч не состоялся.

Ранее сообщалось о том, что южноамериканская сборная готова сыграть с Россией.

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