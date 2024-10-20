Американский журналист призвал не сравнивать Миранчука с Месси

Американский журналист Pro Soccer USA Чарльз Боэм призвал не сравнивать игрока «Атланты» Алексея Миранчука и форварда «Майами» Лионеля Месси, передает Sport24.

«Не думаю, что справедливо сравнивать Миранчука с Месси. Особенно учитывая, насколько слабее «Атланта» по сравнению с «Майами» на данный момент», — сказал Боэм.

Официально о трансфере российского полузащитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее Миранчук промахнулся с пенальти в матче «Атланты».