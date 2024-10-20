«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ и остался на первом месте в таблице

«Ливерпуль» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) обыграл лондонский «Челси» со счетом 2:1.

На 29-й минуте счет с пенальти открыл футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах. В самом начале второго тайма Николас Джексон сравнял счет, но уже через три минуты Кертис Джонс вновь вывел «Ливерпуль» вперед.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 21 очко. «Челси» располагается на шестой строчке, имея в активе 14 очков.

Второе место в чемпионате Англии занимает «Манчестер Сити», который в этом туре обыграл «Вулверхэмптон». У команды из Манчестера 20 очков. Третье место занимает лондонский «Арсенал», набравший 17 баллов.

В следующем матче чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с «Арсеналом». Игра пройдет 27 октября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

«Челси» померится силами с «Ньюкаслом». Игра пройдет 27 октября. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени.

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