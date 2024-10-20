Стало известно, как проходит обучение Мостового на тренера

Бывший вратарь сборной России и начальник отдела подготовки тренеров Российского футбольного срюза (РФС) Сергей Овчинников заявил, что экс-футболист Александр Мостовой профессионально относится к обучению на тренера, передает Sport24.

«Мостовой очень профессионально относится к своему обучению. Он большой футболист со своей тренерской философией и своим видением футбола», — сказал Овчинников.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке».

Ранее Андрей Аршавин рассказал, что Мостовой может пройти стажировку в «Зените».