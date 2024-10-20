17-летняя Андреева разрыдалась после поражения от Касаткиной в финале

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сдержала слез во время церемонии награждения после поражения от соотечественницы Дарьи Касаткиной в финале турнира серии WTA-500 в Нинбо, Китай.

Андреева доигрывала матч уже со слезами на глазах и во время своей послематчевой речи сильно расплакалась. Касаткина при этом подбежала к ней и обняла.

Встреча, которая продолжалась 1 час 54 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:0, 4:6, 6:4. В третьей партии Касаткина была вынуждена отыгрываться со счета 0:3 по геймам. Она не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Андреевой ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Касаткина завоевала восьмой титул на турнирах WTA в одиночном разряде. Андреева при этом проиграла свой первый финал на уровне WTA.

Этот финал стал 34-м, в котором примут участие две спортсменки из России. Последний раз это происходило в июле, где в финале турнира в Румынии Андреева победила представлявшую на тот момент Россию Элину Аванесян. Позднее она сменила гражданство на армянское.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации 17-летняя Андреева занимает 19-е место, а 27-летняя Касаткина — 11-е.

Ранее Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля в их последнем матче.