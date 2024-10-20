У шестикратного олимпийского чемпиона диагностировали последнюю стадию рака

Шестикратный олимпийский чемпион по велоспорту сэр Крис Хой заявил, что неизлечимо болен. Об этом сообщает The Times.

У титулованного спортсмена последняя стадия рака предстательной железы. Он отметил, что уже год знает о том, что рак находится в терминальной стадии.

«Каким бы неестественным это ни казалось, это природа. <...> Это всего лишь часть процесса. Мне повезло, что есть лекарство, которое поможет мне продержаться как можно дольше», — заявил он.

В сентябре 2023 года олимпийский чемпион обратился к врачу из-за болей в плече. Медики провели полноценное обследование и выявили рак предстательной железы, который дал метастазы в кости, что и вызвало боль в плече. Также оказались поражены таз, бедра, позвоночник и ребра. Хой отметил, что врачи дают ему от двух до четырех лет жизни.

В своей карьере только на Олимпийских играх и чемпионатах мира Хой выиграл 31 награду, 17 из которых — золотые (шесть на Олимпиаде и 11 на мировых первенствах). Также на его счету серебряная награда Олимпийских игр.

Ранее фигуристка Алена Косторная рассказала о влиянии болезни на продолжение карьеры.