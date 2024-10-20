«Просто провал»: ветеран «Спартака» о разгроме от «Краснодара»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» был гораздо сильнее красно-белых. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Но в этом сезоне «Спартак» явно не будет претендовать на золотые медали. Если игра с «Зенитом» в Петербурге еще давала надежды на это, то в этом матче с «Краснодаром» был просто провал. И была видна разница, насколько «Краснодар» сильнее», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

Ранее фанаты «Спартака» назвали позором поражение команды в матче РПЛ с «Краснодаром».