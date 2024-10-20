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«Я не позволю его атаковать»: тренер «Спартака» встал на защиту допустившего ошибку игрока

Тренер «Спартака» Станкович заявил, что клуб приобрел Абену по его желанию

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» заявил, что не будет публично критиковать защитника Миенти Абену, допустившего две результативные ошибки. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, нельзя забывать о положительном вкладе игрока в предыдущих матчах, несмотря на неудачу в игре с «быками».

«Для меня Абена — это лучший игрок матча с «Ростовом», тогда он был на уровне. У меня есть свое мнение насчет прошедшего матча — если эксперты считают его не соответствующим уровню «Спартака», то это их право. Если вы хотите прямо сказать, была ли это моя просьба его приобрести, то говорите. Да, это моя идея. Я не позволю атаковать игрока за его спиной», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее фанаты «Спартака» назвали позором поражение команды в матче РПЛ с «Краснодаром».

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