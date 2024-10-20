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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 шайб

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 5:5, а в овертайме сильнее оказался «Вашингтон». Победную шайбу забросил Том Уилсон, его ассистентами выступили Дилан Строум и Джейкоб Чикран. Уилсон отличился также и в основное время.

Свою первую шайбу в текущем сезоне забросил российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин. Он поразил ворота, находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра, его отставание в гонке лучших снайперов в истории лиги от легендарного канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 40 шайб.

В составе победившей команды шайбы забросили также Коннор Макмайкл, Эндрю Манджапане. За «Дэвилз» в этом матче забили Эрик Хаула, Нико Хишир, который оформил дубль, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз», «Нью-Джерси» встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Ранее Евгений Малкин обошел Овечкина по очкам в НХЛ.

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