Бахрам Муртазалиев победил Тима Цзю в чемпионском бою в США

Российско-австралийский боксер Тим Цзю в Орландо потерпел второе поражение в карьере, уступив победу Бахраму Муртазалиеву, пытаясь забрать у него чемпионский титул IBF в первом среднем весе. Трансляцию боя вел «Спорт-экспресс».

«Как говорится, без разведки начали бой Цзю и Муртазалиев. Чуть активнее выглядел Бахрам, донося мощные серии. Тим пытался отвечать тем же, но немного австралиец вошел в бой немного медленнее, это заметно», — говорится в трансляции первого раунда.

В результате поединок завершился победой Муртазалиева техническим нокаутом в третьем раунде.

Источник отметил, что Муртазалиев одержал 23-ю победу в 23-м бою при 17 нокаутах. Победив в бою россиянин завоевал пояс IBF в первом среднем весе. «Спорт экспресс» отмечает, что остальные титулы в этой весовой у Теренса Кроуфорда (WBA) и Себастьяна Фундоры (WBO, WBC).

После своего поражения Цзю отметил, что Муртазалиев был готов лучше и у спортсмена «нет никаких оправданий». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

В своем последнем поединке в конце марта Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере. Тогда он уступил раздельным решением судей американцу Себастьяну Фундоре. Боксер тогда не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе.

Ранее Костя Цзю высказался о первом поражении своего сына.