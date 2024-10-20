Овечкин забросил первую шайбу в сезоне

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Джерси Девилз» и «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода лидируют «столчные» со счетом 5:3.

Свою первую шайбу в текущем сезоне забросил российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин. Он поразил ворота, находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра, его отставание в гонке лучших снайперов в истории лиги от легендарного канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 40 шайб.

Также за «Вашингтон» в этом матче шайбы забросили Том Уилсон, Коннор Макмайкл, Эндрю Манджапане и Дилан Строум. В составе хозяев отличились Эрик Хаула и Нико Хишир (дубль).

В прошлом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл «Даллас». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Овечкин проводит свой 20-й сезон в лиге. В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки.

Ранее Малкин обошел Овечкина по очкам в НХЛ.