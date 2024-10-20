Конкурент Сафонова пропустил два мяча в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» обыграл «Страсбур» в матче восьмого тура чемпионата Франции.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже, завершилась со счетом 4:2. Хозяева открыли счет в матче на 18-й минуте игры, отличился 18-летний Сенни Маюлу. На 47-й минуте Марко Асенсио удвоил преимущество парижан. На 58-й минуте отличился форвард «Страсбура» Секу Мара. «ПСЖ» ответил еще двумя голами: на 66-й минуте забил Брэдли Барколя, а на 90-й — Ли Кан Ин. На 90+1-й минуте 18-летний хавбек «Страсбура» Дауда Дионг установил окончательный счет встречи.

После этой победы «ПСЖ» вышел в лидеры чемпионата Франции, набрав 20 очков. Столько же у идущего вторым «Монако». «Страсбур» расположился на седьмом месте с десятью баллами.

В стартовый состав парижского клуба не попал российский голкипер Матвей Сафонов. В текущем сезоне он провел за парижан три матча. В этих встречах он пропустил два мяча, в одной игре он сохранил ворота в неприкосновенности. Конкурент россиянина итальянец Джанлуиджи Доннарумма пропустил дважды.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее в «Спартаке» заявили, что Сафонов способен стать первым номером «ПСЖ».