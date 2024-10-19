«Помогать нечего»: российский тренер оценил возможную натурализацию бразильского игрока

Российский тренер Александр Тарханов заявил, что если защитник «Зенита» бразилец Дуглас Сантос хочет получить гражданство и играть за сборную России, то пусть играет. Слова специалиста приводит Vprognoze.ru.

«Если будет играть лучше россиян, то пусть играет. Если он в «Зените» хорошо играет, то почему не сможет помочь сборной России? Сейчас, конечно, помогать нечего, потому что мы нигде не участвуем», — заявил Тарханов.

19 октября стало известно, что процесс получения Сантосом российского гражданства идет уже несколько месяцев. Российский футбольный союз (РФС) подготовил положительную характеристику на игрока.

В текущем розыгрыше чемпионата России «Зенит» идет на втором месте после 12 туров, набрав 29 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар» — у них 30 очков.

Ранее юрист заявил, что Сантос не сможет играть за сборную России после получения паспорта.