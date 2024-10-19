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«Самоуважение должно быть»: тренера «Спартака» Станковича назвали посредственным

Тренер Юран о Станковиче: в России работают посредственные иностранцы

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Александр Нестеров/РИА Новости

Бывший тренер клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Юран критично отнесся к работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, отметив его посредственность. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Турнирную таблицу посмотрите, там все показано. Сейчас почему-то мы вектор сделали на иностранных тренеров. Я не против иностранцев, но печально, что в России работают посредственные иностранные тренеры. Самоуважение должно быть», — заявил Юран.

О назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака» было объявлено в конце прошлого сезона, специалист приступил к работе летом. Сербский специалист пришел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша». Прежде он также занимал должность главного тренера в сербской «Црвене Звезде».

После 11 туров Российской премьер-лиги «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В предыдущем туре подопечные Станковича на своем поле одержали разгромную победу над «Ростовом» со счетом 3:0.

Следующим соперником красно-белых будет «Краснодар», от которого москвичи отстают на восемь баллов. Эта игра состоится в Москве в субботу, 19 октября, и начнется в 16:30 по столичному времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Спартак» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ.

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