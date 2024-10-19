Играющий в России канадских хоккеист назвал две удивившие его вещи

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Лука Профака назвал две вещи, которые его удивили во время жизни в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Баня. И еда — здесь она более свежая», — заявил он.

Профака подписал контракт с «Нефтехимиком» летом 2024 года. В нынешнем сезоне КХЛ 22-летний форвард провел в составе команды 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. «Нефтехимик» идет на четвертом месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав после 17 игр 19 очков. При этом команда из Нижнекамска проиграла три последние встречи регулярного чемпионата КХЛ.

Следующий матч команда сыграет против минского «Динамо» на выезде. Игра состоится 19 октября, стартовая сирена прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В сезоне-2023/24 Профака играл в Американской хоккейной лиге за клуб «Сан-Диего Галлз», он провел за команду 27 матчей, в которых не забросил шайб и отдал одну результативную передачу.

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