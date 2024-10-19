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Черчесов выступил с заявлением после скандальной шутки про казахский язык

Тренер Черчесов: был не прав, если в Казахстане не поняли мою шутку

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Павел Бедняков/РИА Новости

Главный тренер сборной Казахстана, российский специалист Станислав Черчесов признал свою вину в скандальной шутке про казахский язык. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав», — сказал Черчесов.

После матча Лиги наций против Словении (0:1) журналист, одетый в майку ПСЖ, задал Черчесову вопрос на казахском языке. На что российский специалист ответил: «Ты по-французски сейчас говоришь?». После этого инцидента министерство туризма и спорта Казахстана обвинило Черчесова в неуважении к стране, поскольку он допустил «оскорбляющие казахский язык фразы». В итоге российский специалист был оштрафован примерно на 150 тысяч рублей.

Сборная Казахстана проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения от Австрии (0:4) и снова от Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Ранее министр спорта Казахстана назвал неудачной шутку Черчесова про казахский язык.

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