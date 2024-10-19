Экс-гендиректор «Спартака» назвал главную задачу Станковича

Сергей Шавло, ранее занимавший пост гендиректора столичного «Спартака», рассказал, какая основная задача стоит перед главным тренером красно-белых Деяном Станковичем. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Главная задача Станковича — сбалансировать нападение и оборону. Максименко играет хорошо, а вот в защите такого нет. Пару-тройку раз за матч Саша выручает», — заявил Шавло.

О назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака» было объявлено в конце прошлого сезона, специалист приступил к работе летом. Сербский специалист пришел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша». Прежде он также занимал должность главного тренера в сербской «Црвене Звезде».

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича на своем поле одержали разгромную победу над «Ростовом» со счетом 3:0. Следующим соперником красно-белых будет лидер первенства «Краснодар», от которого москвичи отстают на восемь баллов. Эта игра состоится в Москве в субботу, 19 октября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее Станковича обвинили в отсутствии философии.