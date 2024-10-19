Тренер «Реала» выступил с заявлением после обвинений Мбаппе в изнасиловании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что на французского нападающего клуба Килиана Мбаппе никак не повлияла ситуация с обвинением в изнасиловании. Его слова приводит официальный сайт команды.

«Я здесь не для того, чтобы говорить о спекуляциях. Я просто сосредоточиваюсь на его работе. Этот перерыв очень хорошо помог ему, и у него были свои выходные. Я не слушаю внешних спекуляций. На игрока это вообще не влияет. Его дни отдыха были расписаны, и каждый сам выбирал, чем хочет заниматься», — заявил специалист.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. 16 октября издание RMC Sport сообщило, что Мбаппе может дать показания по этому делу дистанционно.

Сам футболист назвал эти обвинения «фэйком».

Футболист пропустил октябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций из-за травмы. В день игры французов с Израилем его засняли в одном из стокгольмских клубов.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее в «Реале» пожалели о трансфере Мбаппе.