Роналду на последних минутах принес победу своему клубу

«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Шабаб» в матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча, проходившая на стадионе «Аль-Шабаб», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыл испанский защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт на 69-й минуте. На 83-й минуте не был засчитан гол сенегальца Садио Мане. На 90-й минуте хавбек «Аль-Насра» Али аль Хассан отправил мяч в свои ворота. Победу своему клубу принес Криштиану Роналду — он забил пенальти на 90+7-й минуте. На 90+12-й минуте защитник Мохамед Симакан получил красную карточку и «Аль-Шабаб» получил возможность спасти матч. Однако, марокканский форвард «Аль-Шабаба» Абдерразак Хамдалла не реализовал 11-метровый удар.

Благодаря этой победе, «Аль-Наср» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. У команды 17 очков в семи встречах. Лидирует пока не потерявший ни одного балла «Аль-Хиляль».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее сообщалось, что клуб Роналду не хочет ехать на матч азиатской Лиги чемпионов.