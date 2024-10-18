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Штырков победил Ибрагимова на RCC 20

Штырков досрочно победил Ибрагимова в главном бою RCC 20

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Павел Лисицын/РИА Новости

Уральский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков победил Хадиса Ибрагимова в главном бою турнира RCC 20 на арене «Уралец» в Екатеринбурге.

Поединок завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Соперники поочередно пытались провести друг другу удушающий прием. Удачливее в этом размене оказался Штырков, который в третьем раунде перевел соперника в партер и начал совершать атаки в голову соперника.

11 октября Умар Нурмагомедов назвал сроки своего следующего боя.

«Я не буду ждать Мераба Двалишвили, если он намерен избегать меня. Я буду драться с любым, кого предложит UFC до Рамадана», — заявил он.

2 октября Нурмагомедов уличил Двалишвили в хитрости перед выбором даты титульного боя в UFC.

«Эй, Мераб. Ты знаешь, что Рамадан в марте. Понимая это, ты настаиваешь на бое в марте. В январе будет турнир в Лос-Анджелесе — давай подеремся там. Все, кто следят за нашим весом, хотят увидеть этот бой», — заявил россиянин.

Ранее Валентина Шевченко вернула титул UFC.

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