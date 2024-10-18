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В КХЛ заявили о политически мотивированной позиции Международной федерации хоккея

КХЛ: ситуация с Криштофом демонстрирует политическую позицию IIHF

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заявили, что ситуация со сбежавшим из хоккейного клуба «Сочи» Михалом Криштофом демонстрирует политическую позицию Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

«Нарушение IIHF установленного ею принципа уважения контрактов и регламента международных трансферов в очередной раз демонстрирует непоследовательную и политически мотивированную позицию IIHF в отношении КХЛ и российского хоккея в целом», — заявили в КХЛ.

21 октября президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация одобрила его переход в швейцарский клуб «Лангнау».

17 октября сообщалось, что Криштоф самовольно покинул «Сочи» после окончания тренировки.

В сезоне-2024/2025 31-летний хоккеист набрал пять очков (2+3) в десяти играх за «Сочи».

Ранее сообщалось, что сбежавший из «Сочи» хоккеист подписал контракт с новым клубом.

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