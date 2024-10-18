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Стал известен срок дисквалификации украинского шахматиста за мошенничество

FIDE отстранила до конца года гроссмейстера родом с Украины из-за мошенничества

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Krzysztof Szeląg/Wikimedia Commons

Дисциплинарный комитет Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировал за мошенничество украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко, с 2023 года представляющего Румынию. Об этом сообщается на странице организации в соцсети Х (ранее Twitter).

Шевченко попал под подозрение после победы над пятикратным чемпионом Испании Пако Вальехо во втором раунде турнира. Сообщается, что уроженец Украины очень часто выходил в туалет и долго находился в закрытой кабинке. Позже был найден телефон, которым, предположительно, пользовался Шевченко в ключевые моменты партии. Его обнаружила уборщица. Рядом с телефоном была записка: «Не трогать! Телефон оставлен посетителю, чтобы он ответил ночью!»

Судьи сравнили почерк с листами, на которых игроки записывают свои ходы, и заключили, что записка оставлена именно Шевченко.

14 октября оргкомитет соревнований дисквалифицировал Шевченко и аннулировал результаты двух сыгранных партий. Шахматист отрицает свою вину, однако подчинился решению оргкомитета турнира и вернул призовые.

Шахматист отстранен на 75 дней — до 1 января 2025 года. В течение двух недель Шевченко может обжаловать дисквалификацию, если предоставит доказательства невиновности.

Ранее Владимира Крамника отстранили от турниров за обвинения в читерстве.

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