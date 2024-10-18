Глава комитета Госдумы по спорту Олег Матыцин рассказал, что в России могут пройти игры участников СВО, передает РИА Новости.

Матыцин отметил, что роль, которую играет паралимпийское движение, а также участники СВО, трудно переоценить.

«Возникла идея проведения игр участников СВО, сейчас это движение активно поддерживается на уровне губернаторов», — отметил Матыцин.

Также Матыцин заявил, что соревнования являются частью не только соревновательности и возвращения бойцов в жизнь, но и воспитания людей, которые живут в условиях мирного труда.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Владимир Путин назвал своего кандидата на пост главы Олимпийского комитета.